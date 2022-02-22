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لوجانسك ودونيتسك تصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا

11:04 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
لوجانسك ودونيتسك تصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا

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وكالات:

صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوجانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن مجلسي الشعب في الجمهوريتين عقدا اليوم جلسة طارئة، للمصادقة على هذه الاتفاقية.

وقالت الوكالة إن مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك صوت بالإجماع (87 عضوا من الحاضرين) لصالح هذه الاتفاقية.

ومن المتوقع أن تدخل المعاهدتين حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

معاهدة الصداقة روسيا جمهورية دونيتسك فلاديمير بوتين جمهورية لوجانسك

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