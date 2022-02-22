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التشيك تتهم روسيا بارتكاب "عمل عدواني" بشأن أوكرانيا

10:30 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
التشيك تتهم روسيا بارتكاب "عمل عدواني" بشأن أوكرانيا

رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا

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براغ- (د ب أ):

انتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بشدة اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا.

وكتب فيالا عبر تويتر مساء أمس الاثنين أن القرار شكل "انتهاكا للقانون الدولي وهو عمل عدواني"، مضيفا أن جمهورية التشيك تدعم أوكرانيا حرة ومستقلة وتدعم ردا موحدا للاتحاد الأوروبي على إجراءات موسكو.

وأضاف فيالا: "نعلم من تاريخنا أن مثل هذه الخطوات الموجهة ضد دولة مجاورة ذات سيادة لا تؤدي إلى السلام أبدا"، في إشارة إلى قرار اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا للتنازل عن السوديت من تشيكوسلوفاكيا لألمانيا النازية في 1938 في محاولة لاسترضاء أدولف هتلر.

بيتر فيالا روسيا التشيك أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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