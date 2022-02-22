بايدن يوقع على أمر تنفيذي لوقف الاستثمارات الأمريكية الجديدة بإقليمي دونيتسك ولوجانسك

واشنطن-(أ ش أ)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي بوقف الاستثمارات الأمريكية الجديدة والتجارة والتمويل في الإقليمين اللذين يسيطر عليهما انفصاليون روس في أوكرانيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع مرسوم بالاعتراف بالإقليمين كجمهوريتين مستقلتين.

وجاء هذا الأمر التنفيذي بعد وقت قصير من انتهاء الخطبة الطويلة للرئيس بوتين بشأن قراره، كما يعطي بايدن السلطة لفرض عقوبات على أي شخص يتم تحديده لتولي منصب بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -في بيان- إن هذا كان متوقعا من روسيا، وإن الولايات المتحدة مستعدة للرد الفوري، واصفةً ما قام به الرئيس الروسي بأنه انتهاك صارخ للالتزامات الدولية على روسيا.