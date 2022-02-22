"نريد حماية الروس فى أوكرانيا".. ماذا قال مندوب روسيا بمجلس الأمن؟

مصراوي:

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن إن الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورا سلبيًّا في أوكرانيا، وتابع بالقول: "من واجب روسيا حماية المدنيين الروس في أوكرانيا وذلك أهم من تهديدات الدول الغربية".

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن إنه من المهم التركيز على تجنب الحرب، وقال: "كان لدينا أمل بالوصول إلى السلام وتجنب إراقة الدماء مع وصول رئيس جديد لأوكرانيا".

وبشأن منطقتي لوغانسك ودونيتسك، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن -خلال جلسة الأمن الطارئة التي عُقدت الثلاثاء-: "جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك أعلنتا استقلالهما عام 2015 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط".

وأضاف مندوب روسيا: "منفتحون على الدبلوماسية ولكن لا نسمح بإراقة الدماء في لوغانسك ودونيتسك"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا واصلت قصف المدنيين وتدمير اتفاقات مينسك".

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن إن الوضع في دونباس يتفاقهم بسبب القصف الأوكراني، وتابع بالقول: "موسكو منفتحة على الدبلوماسية وتسعي للتوصل إلى حل دبلوماسي".

وأضاف مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن الوضع في شرقي أوكرانيا تفاقم وشهدنا قصفا للمناطق السكنية في لوغانسك ودونيتسك، وقال: "أوكرانيا بذلت قصارى جهدها لتدمير اتفاق مينسك وتدابيره العملية".

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا لوكالة فرانس برس.