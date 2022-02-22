المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: يجب أن تسحب روسيا قواتها بشكل فوري

مصراوي:

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إن واشنطن تطلب رسميًّا من روسيا سحب قواتها بشكل فوري والعودة إلى الدبلوماسية.

وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إن واشنطن ستفرض -اليوم الثلاثاء- عقوبات على روسيا.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا لوكالة فرانس برس.