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رويترز: دبابات روسية تدخل إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا

05:09 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
رويترز: دبابات روسية تدخل إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا

دبابة روسية تسير في الميدان الأحمر خلال عرض عسكري

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وكالات:

ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن شهود عيان، أن طوابير من العربات العسكرية، تشمل دبابات، دخلت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى ضواحي دونيتسك، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين شرقي

وأمر الرئيس الروسي، مساء أمس الإثنين، الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتن وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوغانسك".

واتخذت الولايات المتحدة موقف الانتظار والترقب، الاثنين، حيال أمر الرئيس بوتن للقوات الروسية بالانتشار داخل المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي ممكن طالما أن الدبابات الروسية لم تتحرك بعد.

وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين: "سوف نقيّم ما قامت به روسيا"، كاشفا أن القوات الروسية موجودة بطريقة سرية في المناطق الانفصالية منذ ثماني سنوات.

وأضاف أن "انتقال القوات الروسية إلى دونباس لن يكون خطوة جديدة"، وأن بلاده "ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الى حين تحرك الدبابات".

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