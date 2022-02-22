أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

زاخاروفا: ردود أفعال الدول الغربية على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك متوقعة

04:13 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
زاخاروفا: ردود أفعال الدول الغربية على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك متوقعة

ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك.

وقالت زاخاروفا مساء يوم الاثنين في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "دعونا نعود لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ما هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

ووقع الرئيس الروسي الإثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا عن أوكرانيا، في خطوة لقيت تنديدا ورفضا غربيا ودوليا واسعا.

وزارة الخارجية الروسية ردود أفعال الاعتراف باستقلال رد الفعل الغربي استقلال دونيتسك ولوهانسك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا