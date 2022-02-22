زعيم انفصالي: اعتراف بوتين بدونيتسك ولوهانسك "لحظة تاريخية"

موسكو- (د ب أ):

رحب زعيم دونيتسك الانفصالي دينيس بوشيلين باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا، ووصف ذلك بأنه "لحظة تاريخية".

وكتب بوشيلين على قناة إخبارية على تليجرام أن هذا "سوف يسجل في حياتنا دائما وإلى الأبد بأنه استعادة للعدالة والحقيقة " .

وقال: "لقد تم تحديد مسار مستقبلنا اليوم، ونتطلع إلى المستقبل بثقة".