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مصادر: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الليلة بشأن أوكرانيا

02:43 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
مصادر: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الليلة بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك- (د ب أ):

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجلس الأمن الدولي سيعقد ليل الإثنين-الثلاثاء جلسة طارئة بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء (0200 بتوقيت جرينتش) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا والنروج وأيرلندا دعت إلى عقد اجتماع لأقوى هيئة في الأمم المتحدة بعد طلب من أوكرانيا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي قرار قيد الإعداد.

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