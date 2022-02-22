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مجلس الدوما الروسي يجتمع اليوم للمصادقة على قرار الكرملين بشأن أوكرانيا

02:39 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجلس الدوما الروسي يجتمع اليوم للمصادقة على قرار الكرملين بشأن أوكرانيا

مجلس الدوما الروسي

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موسكو- (د ب أ):

يعتزم مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، المصادقة على اعتراف الكرملين بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة للمجلس في موسكو ظهر اليوم، وتعد المصادقة أمرا مفروغا منه.

وناشدت مجموعة من النواب في مجلس الدوما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع للاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين. ووقع بوتين القرار مساء أمس الإثنين.

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