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مسؤول أمريكي: بايدن لم يقدم التزامات غير معلن عنها للرئيس الروسي بشأن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

01:49 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
مسؤول أمريكي: بايدن لم يقدم التزامات غير معلن عنها للرئيس الروسي بشأن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

جو بايدن

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واشنطن-(أ ش أ):

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن لم يقدم أي تأكيدات أو التزامات غير معلن عنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أمس الإثنين عن المسئول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في المدى القريب "ليس مرجحا للغاية"، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى "المزيد من العمل الذي يتعين عليهم القيام به فيما يتعلق بالديمقراطية وعدد قليل من الأمور الأخرى الجارية هناك".

وذكرت "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لم تغير حتى الآن موقفها بشأن انضمام كييف إلى الحلف الغربي "الناتو".

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Asha
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