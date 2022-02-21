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بوتين يوجه القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك

11:49 م الإثنين 21 فبراير 2022
بوتين يوجه القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك

فلاديمير بوتين

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وكالات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بعد اعتراف بهما في وقت سابق من اليوم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

كما وجه وزارة الخارجية الروسية بإجراء محادثات حول إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

هذا واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين. ما يهدد بتصعيد الأزمة المندلعة بالفعل منذ نوفمبر الماضي.

فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية دونيتسك ولوغانسك روسيا اوكرانيا

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