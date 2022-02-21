عضو في مجلس السيادة السوداني يُسلم رئيس موريتانيا رسالة من البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

سلَّم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقائهما في نواكشوط مساء اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مجلس السيادة السوداني -في بيان صحفي مساء اليوم- أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الخرطوم ونواكشوط، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأوضح الفريق إبراهيم جابر -في تصريح صحفي- أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يحقق المنافع المشتركة لشعبيهما.

وقال الفريق إبراهيم جابر إنه قدم للرئيس الموريتاني، شرحا لمجمل الأوضاع السياسية بالسودان والجهود المبذولة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مؤكدا تمنيات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن تكلل جهود السودانيين في إدارة الفترة الانتقالية بالنجاح، وبما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني، ويلبي تطلعاته في إقامة نظام الحكم الذي يرتضيه.

وأضاف أنه نقل للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء المجلس.

ووصف الفريق إبراهيم جابر زيارته للجمهورية الموريتانية بالناجحة من حيث التوقيت والنتائج، مضيفا أن الهدف من الجولة، إطلاع القادة الأفارقة على حقيقة ما يجري في السودان.

وكان الفريق إبراهيم جابر، قد وصل إلى موريتانيا اليوم ضمن جولة إفريقية زار خلالها السنغال وتضم أيضًا المغرب.