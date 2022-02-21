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الاتحاد الأوروبي يدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

10:41 م الإثنين 21 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين، رفضه لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأدان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القرار الروسي، وكتب في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "يعتبر الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا واتفاقيات مينسك، سوف يتصرف الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بوحدة وحزم وتصميم تضامنا مع أوكرانيا".

الاتحاد الأوروبي روسيا جمهورية دونيتسك جمهورية لوغانسك جوزيب بوريل

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