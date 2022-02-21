التحالف: ارتفاع عدد المصابين بمسيرة حوثية على مطار سعودي إلى 16 شخصًا

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان (جنوب غرب) المملكة، إلى 16 مدنيا من جنسيات مختلفة.

وأكد التحالف في بيان له، مساء اليوم الإثنين: "إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية على مطار جازان".

وأشار التحالف إلى "أن الميليشيات الحوثية عاودت إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي"، متعهدا "باتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني".

وأعلن تحالف في وقت سابق اليوم إصابة 4 مدنيين إثر تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان.

كما كشف التحالف في وقت سابق، اليوم أيضا، عن إسقاط طائرة حوثية مسيّرة مفخخة بقرية المعبوج في مدينة جازان، جنوب غرب المملكة، بعد انطلاقها من العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر التحالف أن الطائرة "انطلقت من مطار صنعاء – الخاضع لسيطرة الحوثيين- لاستهداف المدنيين"، وسقطت بقرية المعبوج، دون إصابات أو أضرار".

‏وأضاف التحالف أنه: "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية".

كانت دفاعات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني قد أسقطت خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 14 مسيرة حوثية إيرانية الصنع في مديرية حرض بمحافظة حجة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، تنفيذ 45 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في محافظة حجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد التحالف، "أن العمليات أدت إلى تدمير 21 آلية عسكرية، بالإضافة إلى تكبيد المليشيات الحوثية خسائر بشرية"، دون الكشف عن العدد.

وكشف التحالف الجمعة الماضية عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء، متهماً ميليشيا الحوثي باستخدام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة اليمنية لدعم العمليات العدائية.

وأكد التحالف تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات، مشيراً إلى أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق هجمات.