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لودريان يدعو لافروف إلى استخدام نفوذه على الانفصاليين في أوكرانيا

08:22 م الإثنين 21 فبراير 2022
لودريان يدعو لافروف إلى استخدام نفوذه على الانفصاليين في أوكرانيا

جان إيف لودريان

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باريس - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الاثنين، نظيره الروسي سيرجي لافروف إلى استخدام نفوذه لدى الانفصاليين الموالين لبلاده في شرق أوكرانيا.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية في باريس ، أبلغ لودريان، لافروف في مكالمة هاتفية أجراها معه اليوم الاثنين، بأهمية عقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تقودها منظمة التعاون والأمن في أوروبا في القريب العاجل.

وقال لودريان إنه سيكون من الضروري عقد اجتماع لضمان التزام القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من موسكو بوقف إطلاق النار على طول الخط الفاصل بينهما. واتفق الوزيران على عقد اجتماع بينهما في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة المقبلة ، حسبما أفادت الوزارة.

جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي سيرجي لافروف باريس

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