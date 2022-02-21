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السويد تحذر مواطنيها من السفر للمناطق الروسية القريبة من أوكرانيا

07:06 م الإثنين 21 فبراير 2022
السويد تحذر مواطنيها من السفر للمناطق الروسية القريبة من أوكرانيا

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ستوكهولم - (د ب أ)

نصحت السويد مواطنيها بالتخلي عن جميع الرحلات إلى مناطق معينة في روسيا وبيلاروس، وذلك بسبب الصراع الأوكراني.

وأعلنت الخارجية السويدية اليوم الاثنين، تحذير مواطنيها من السفر إلى المناطق الإدارية الروسية بلجورود وفورونيش وروستوف، والتي تجاور المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده على تويتر، أن السبب في ذلك هو الوضع الأمني الخطير والذي لا يمكن التنبؤ به بما في ذلك التركيز المكثف لتواجد القوات الروسية هناك.

وقررت الوزارة أيضا توصية المواطنين بالتخلي عن كل الرحلات غير الضرورية إلى بيلاروس ،وكل الرحلات إلى منطقتي برست وجوميل.

يذكر أن السويد كانت أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا.

السويد تحذير المواطنين أوكرانيا السفر للمناطق الروسية روسيا

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