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رئيس دونتسك يدعو لحمل السلاح لمواجهة القوات الأوكرانية

06:05 م الإثنين 21 فبراير 2022
رئيس دونتسك يدعو لحمل السلاح لمواجهة القوات الأوكرانية

دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونتسك

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كييف - (د ب ا)

دعا دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونتسك الشعبية كل الرجال لحمل السلاح لمواجهة القوات الحكومية الأوكرانية.

وقد أكدت أوكرانيا مرارا وتكرارا أنها لا تعتزم شن هجوم على الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتحدث بوشيلين عن قصف كبير من الجانب الأوكراني.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومة.

وقالت سلطات الانفصاليين إنه تم ضرب مدرستين ومستشفى ومحطة كهرباء في دونتسك.

ويشار إلى أنه في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، يستمر نقل النساء والأطفال بصورة أساسية إلى روسيا على متن حافلات وقطارات. وقد وصل عشرات الآلاف لأماكن إيواء في مناطق متعددة بروسيا. واضطر الرجال للبقاء في المناطق المتنازع عليها.

وقال بوشلين" أطالب الرجال، كل من يستطيع حمل السلاح، الانضمام لقيادات الجيش بالمناطق، والوقوف للدفاع عن أسرهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم ومن أجل أرض أجدادنا".

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