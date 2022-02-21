أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لبحث التهديدات الروسية

06:00 م الإثنين 21 فبراير 2022
أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لبحث التهديدات الروسية

مجلس الأمن الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

طلبت السلطات الأوكرانية، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيتخذ اليوم قرارا نهائيا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

ورغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.

دعت روسيا وأوكرانيا الأحد إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لكن كلا منهما حمل الأخر مسؤولية تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوكراني (منطقة دونباس)، حيث تثير المعارك مع الانفصاليين خشية الدول الغربية من تدخل موسكو.

بعد محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعدادهما لمواصلة المحادثات، فيما أكد الإليزيه أن ماكرون وبوتين توافقا على أهمية إعلان وقف إطلاق نار.

مجلس الأمن الدولي السلطات الأوكرانية أوكرانيا روسيا التهديدات الروسية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا