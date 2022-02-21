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دونيتسك ولوهانسك تدعوان بوتين للاعتراف بهما كدولتين مستقلتين

05:54 م الإثنين 21 فبراير 2022
دونيتسك ولوهانسك تدعوان بوتين للاعتراف بهما كدولتين مستقلتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

في دعوة للرئيس الروسي فلاديميتر بوتين كي يقدم لهما يد المساعدة، طالبت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان شرق أوكرانيا بالاعتراف بهما كدولتين مستقلتين.

وفي دونيتسك، دعا الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين الرئيس الروسي أيضا إلى إبرام معاهدة صداقة ومساعدة عسكرية مع "الجمهورية الشعبية".

وتسمح مثل هذه الاتفاقية لروسيا بإرسال الآلاف من جنودها إلى دونيتسك على غرار إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللذين انشقا عن جورجيا. وبعد حرب مع تبليسي، اعترفت موسكو بالاقليمين كدولتين مستقلتين عام 2008.

وفي لوهانسك، وجه الزعيم ليونيد باشنيك كلمة لبوتين عبر التليفزيون الرسمي الروسي قائلا: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، من أجل عدم السماح بحدوث قتل جماعي لشعب الجمهورية، اطلب منك الاعتراف بسيادة واستقلال جمهورية لوهانسك الشعبية".

كان مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، قد مرر في الخامس عشر من الشهر الجاري مشروع قانون بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا الانفصال من جانب واحد في منطقة دونباس الانفصالية بشرقي أوكرانيا.

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