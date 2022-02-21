بوتين يقرر اليوم في مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

وكالات:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيتخذ اليوم قرارا نهائيا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، المعلنتين من طرف واحد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وطلبت جمهوريتا لوجانسك ودونيتسك رسميا من روسيا الاعتراف بهما. وتخوض الجمهوريتان معارك ضد أوكرانيا.

ورغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.

دعت روسيا وأوكرانيا الأحد إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لكن كلا منهما حمل الأخر مسؤولية تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوكراني (منطقة دونباس)، حيث تثير المعارك مع الانفصاليين خشية الدول الغربية من تدخل موسكو.

بعد محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعدادهما لمواصلة المحادثات، فيما أكد الإليزيه أن ماكرون وبوتين توافقا على أهمية إعلان وقف إطلاق نار.