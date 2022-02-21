الكرملين: غدا روسيا وإذربيجان توقعان إعلان رفع العلاقات لمستوى التحالف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف سيجريان مباحثات غدا الثلاثاء في موسكو لتوقيع إعلان بشأن رفع العلاقات إلى مستوى التحالف.

وذكر بيان للكرملين، أنه من المقرر أن يبحث الرئيسان مجموعة من مسائل تطوير العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وتنفيذ الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم كراباخ، بما في ذلك تدابير استعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وعلييف سيوقعان بعد المباحثات إعلانا بشأن تعاون الحليفين لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف.