تسريبات كريدي سويس تكشف 6 حسابات سرية لعلاء وجمال مبارك: أحدها به 196 مليون دولار

كتبت- هدى الشيمي:

كشفت تسريبات لبنك كريدي سويس السويسري، وأحد أشهر البنوك في العالم، أن نجلي الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال لديهما حسابات بنكية تحتوي على مئات الملايين من الدولارات.

قالت نيويورك تايمز، التي كانت ضمن ٤٦ مؤسسة صحفية نقلت البيانات الواردة في التسريبات، إن نجلي الرئيس الأسبق يمتلكان ست حسابات جرى تأسيسها في فترات زمنية مختلفة، أحدها في عام ٢٠٠٣ بقيمة ١٩٦ مليون دولار.

ورفض محامو آل مبارك، في بيان لنيويورك تايمز، التعليق على وجود حسابات محددة، ولكنهم قالوا إن أي تلميح بأن أيًا من أصول الشقيقين ملوث أو غير قانوني أو نتيجة لإساءة السلطة مرفوض ولا أساس له من الصحة وتشهيرًا.

وأوضح البيانات إلى إن ما يملكه الشقيقان من أصول وأموال كان نتيجة "لأنشطتهم التجارية المهنية الناجحة".

من جانبه، أصدر البنك السويسري بيانا قال فيه إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك، الأمور المعروضة تاريخية في الغالب … وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري".