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الطائرات التركية تقصف مناطق في إقليم كردستان العراق

02:59 م الإثنين 21 فبراير 2022
الطائرات التركية تقصف مناطق في إقليم كردستان العراق

الطائرات الحربية التركية ارشيفية

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بغداد- (د ب أ):

قصفت الطائرات الحربية التركية اليوم الاثنين مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، حسب شهود عيان .

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن الشهود قولهم إن "طائرات تركية قصفت، صباح اليوم، القمم الجبلية المطلة على ناحية شيلادزه في قضاء العمادية بدهوك".

وأشار الشهود إلى أن القصف على مايبدو استهدف عناصر لحزب العمال الكردستاني دون معرفة الاضرار الناجمة عن القصف.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان منذ عدة أشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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