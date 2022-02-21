الرئيس الألماني يبدأ اليوم زيارة للسنغال تستمر ثلاثة أيام

دكار- (د ب أ):

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الاثنين زيارة للسنغال، تستمر ثلاثة أيام. ويجري الرئيس السنغالي ماكي سال، مراسم استقبال رسمية لنظيره الألماني صباح اليوم.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان محادثات قبل مشاركتهما في مؤتمر اقتصادي. ويرافق الرئيس الألماني في زيارته وفد من ممثلي قطاع الأعمال في ألمانيا.

ويركز المحور الرئيسي لزيارة الرئيس الألماني للسنغال، والتي تستمر حتى بعد غد الأربعاء، على مسألة إقامة منشآت لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أفريقيا، وفقا لما ذكره مكتب شتانيماير في برلين.

وكشفت شركة بيونتيك الألمانية لصناعة الأدوية مؤخرا عن خطط لإقامة منشآت لتصنيع اللقاحات في السنغال، التي تقع غربي أفريقيا، فضلا عن رواندا وجنوب أفريقيا.

ومن القضايا الأخرى على جدول أعمال الرئيس الألماني خلال زيارته، الموقف الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشارك قوات أوروبية في مهام مكافحة الإرهاب الإسلاموي.

يشار إلى أن السنغال تجاور دولة مالي، حيث توجد قوات أوروبية- بينها قوات ألمانية- والتي خضعت للتدقيق في أعقاب الانقلاب العسكري في تلك الدولة. وقد أعلنت فرنسا، ودول أخرى، إنهاء مهمتها العسكرية هناك.