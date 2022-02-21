استرازينيكا : تسجيل نتائج إيجابية بشأن عقار جديد لعلاج سرطان الثدي

لندن- (د ب ا):

أعلنت شركة استرازينيكا لِلأدوية أن بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية أظهرت أن عقار إينهيرتو يساعد المصابين بأنواع معينة من سرطان الثدي العيش لفترة أطول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول اليوم الاثنين إن العقار يعزز من معدلات الحياة عند المرضى المصابين بمستقبل عامل النمو البشري الثاني ( اتش إي ار 2)- المنخفض غير قابل للقطع وسرطان الثدي المتنقل.

ويعد عقار إينهيرتو الأحدث ضمن هذا الجيل من العقارات التي تهاجم الأورام التي تحمل بروتين مرتبط بالسرطان يطلق عليه" مستقبل عامل النمو البشري الثاني.