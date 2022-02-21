القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا: مقتل شخصين بعد إطلاق النار من جانب القوات العسكرية الأوكرانية

12:16 م الإثنين 21 فبراير 2022
القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا: مقتل شخصين بعد إطلاق النار من جانب القوات العسكرية الأوكرانية

الجيش الأوكراني

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موسكو- (د ب ا):

قال الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين إن شخصين، بينهما أحد مقاتليهم، قتلا عقب إطلاق نار من جانب القوات العسكرية الأوكرانية.

وأضاف الانفصاليون في منشور على تطبيق تلجرام إن الضحية الأخرى عامل في منجم قتل أثناء توجهه إلى العمل. ويشار إلى أنه من المستحيل التحقق بصورة مستقلة من وضع الأعمال العدائية في المنطقة.

ويقول الانفصاليون وروسيا إن القوات الأوكرانية تطوقهم، وتحث الموطنين على الفرار إلى روسيا. وتقول أوكرانيا إنه ليس لديها مثل هذه النوايا، في حين يقول الحلفاء الغربيون إن روسيا تنشر معلومات زائفة كذريعة للتقدم، وهو ما تنفيه موسكو.

وذكرت وكالة انترفاكس أن أكثر من 61 ألف شخص فروا إلى روسيا.

وتشهد المنطقة توترات، حيث يشعر الكثيرون في الغرب بالقلق من أن الحرب قادمة. مع ذلك، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلادمير بوتين على عقد قمة في المستقبل القريب، مما زاد من الآمال بأنه لن يحدث قتال قبل إجراء تلك المباحثات.

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