البحرية الروسية تجري مناورات "البحث عن غواصات العدو" في البحر المتوسط

07:44 ص الإثنين 21 فبراير 2022
البحرية الروسية تجري مناورات "البحث عن غواصات العدو" في البحر المتوسط

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا تابعة للبحرية الروسية تجري، بالتعاون مع الطيران البحري، مناورات للبحث عن "غواصات العدو" في البحر المتوسط.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن الوزارة القول في بيان إنه "تم التأكيد على أن المهام الرئيسية في هذه المرحلة من التمرين هي البحث عن غواصة وهمية للعدو وتعقبها، وتنظيم تبادل مستمر للبيانات حول مناورة الهدف".

وأضافت أنه: "كجزء من المناورة البحرية التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، قامت مفارز السفن الحربية التابعة لأساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود، بالإضافة إلى الطائرات المضادة للغواصات التابعة للطيران البحري بإجراءات للتحقق من عدم تعقب الغواصات الأجنبية (لها) والبحث عنها في المنطقة المحددة في الأجزاء الشرقية من البحر المتوسط".

وتجري منذ 15 فبراير وحتى الـ25 من الشهر نفسه مناورات بحرية روسية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط.

وزارة الدفاع الروسية البحرية الروسية مناورات غواصات العدو البحر المتوسط

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