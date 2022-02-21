إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 424 مليون حالة

07:41 ص الإثنين 21 فبراير 2022
إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 424 مليون حالة

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 424 مليوناً و272 ألفاً و806 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و886 ألفا و794 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليوناً و479 ألفاً و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و838 ألفاً و524 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليوناً و218 ألفاً و180 حالة.

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Asha
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