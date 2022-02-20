مقتل 7 أطفال بالخطأ في غارة جوية نفذها الجيش النيجيري في النيجر

11:51 م الأحد 20 فبراير 2022
مقتل 7 أطفال بالخطأ في غارة جوية نفذها الجيش النيجيري في النيجر

الجيش النيجيري

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نيامي - (بي بي سي)

قالت التقارير الواردة من النيجر إن سبعة أطفال قتلوا بالخطأ، في غارة جوية شنها الجيش من نيجيريا المجاورة.

وقال والي منطقة مارادي، شيبو أبو بكر، لبي بي سي إن خمسة آخرين أصيبوا في الضربة التي وقعت يوم الجمعة في قرية ناشادي.

ولم يوضح الوالي كيف توصل إلى أن القوات المسلحة النيجيرية هي المسؤولة عن الغارة، في حين أعلن مسؤولون نيجيريون عن بدء تحقيق في الحادث.

ويقوم البلدان بعمليات عسكرية مشتركة ضد العصابات المسلحة المسؤولة عن موجة من عمليات الخطف والقتل في المنطقة.

هذا المحتوى من

BBC
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