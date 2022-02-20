الفلبين تنتقد البرلمان الأوروبي وتتهمه بالتدخل في الانتخابات

مانيلا - (د ب أ)

أدانت الحكومة الفلبينية البرلمان الأوروبي بعدما تبنى قرارا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين، ووصفته بأنه محاولة للتدخل في العملية الانتخابية في البلاد

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية الفلبينة قولها في بيان على موقعها اليوم الأحد "ندين المحاولة المضللة من جانب البرلمان الأوروبي للتدخل في العملية الانتخابية في الفلبين من خلال قرار يثير مزاعم عديمة المصداقية بالفعل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أمل التأثير بدرجة كبيرة على النتيحة لصالح خياره".

وقد أصدر البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي قرارا يدين "الآلاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة بحرب الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات". كما حذر من الوقف المؤقت للمزايا التجارية.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية "قيام البرلمان (الأوروبي) بتمرير قرار بهذه الطريقة، هي محاولة واضحة للتأثير على نتيجة انتخاباتنا القادمة في مايو".