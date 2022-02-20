صورة لغياب العنصر النسائي عن مأدبة غداء بمؤتمر ميونخ تثير ضجة

(دويتشه فيله)

"صورة كما لو كانت من عالم آخر، لكنها الحقيقة"، هكذا وصفت سياسية ألمانية مشهد اجتماع رؤساء شركات حول مأدبة غداء على هامش مؤتمر ميونخ الدولي، وأثار غياب العنصر النسائي عنها ضجة كبيرة. فلماذا غابت النساء وكيف تم تبرير ذلك؟

أثارت صورة لرؤساء شركات في مأدبة غداء أقيمت على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أول أمس الجمعة، ضجة على الإنترنت بسبب خلوها من العنصر النسائي.

وعرضت الصورة مائدة كبيرة على شكل حرف "يو" اللاتيني يجلس إليها نحو 30 رجلا دون وجود امرأة واحدة بينهم.

وكان رئيس تحرير صحيفة "ذا بيونير"، ميشائيل بروكر، قد التقط الصورة، ونشرها على تويتر أمس السبت.

من جانبها، علقت بوسي شبلي السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على الصورة قائلة:" هذه الصورة كما لو كانت من عالم آخر. لكنه ليس عالما مختلفا. فهو الحقيقة في عام 2022. وهكذا بدا غداء الرؤساء التنفيذيين في مؤتمر ميونخ للأمن 2022. هنا السلطة وهنا تغيب النساء. لا يزال لدينا الكثير لنعمله".

وحسب بيانات مؤتمر ميونخ للأمن، وصلت النسبة الأخيرة للنساء بين المتحدثين في البرنامج الرئيسي لنسخة العام الحالي إلى 45%، لكن النسبة بين كبار المديرين في اللقاء الذي انعقد على هامش المؤتمر بدت مختلفة.

وكتب جو كيزر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيمنس، والذي ظهر أيضا في الصورة، على تويتر معلقا أمس:" سنعدّ الأمر في العام المقبل بصورة أفضل. وسأتحدث عن هذا في اجتماع اللجنة الاستشارية لشركة إم إس سي خلال إفادتي عن المؤتمر غدا".

وفي مقابلة مع شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال كيزر بعد جلسة اليوم إن اجتماع الرجال الذي ظهر في الصورة نجم عن رفض نساء حضور الفعالية، مشيرا إلى أنه تمت دعوة كل النساء العشر اللاتي سجلن حضورهن، للمشاركة في الفعالية.

واستطرد أن ثماني نساء من عشرة عدن ورفضن الدعوة. وقال كيزر إن واحدة قبلت الدعوة لكنها لم تحضر وامرأة ثانية حضرت لكنها لم تظهر في الصورة.