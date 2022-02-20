دول البلطيق تدعو لفرض عقوبات على روسيا وتعزيز وجود الناتو

10:55 م الأحد 20 فبراير 2022
دول البلطيق تدعو لفرض عقوبات على روسيا وتعزيز وجود الناتو

حلف الناتو

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ريجا - (د ب أ)

تدعو لاتفيا وليتوانيا الحلفاء الغربيين إلى فرض عقوبات على روسيا، وتعزيز الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ضوء تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس على تويتر اليوم الأحد، إن القرار بإبقاء قوات روسية في بيلاروس للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد هو "تغير في قواعد اللعبة لأمن دول الناتو المتاخمة لبيلاروس".

وأضاف: "المطلوب تعزيزات للناتو وعقوبات من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف نظيره في لاتفيا إدجار رينكيفيتش على تويتر أن "من الواضح أن المجتمع العابر للأطلسي يتعين عليه البدء في تنفيذ عقوبات على روسيا ويجب أن ينشر الناتو المزيد من القوات في المنطقة".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة من أن روسيا ربما تهاجم عدة مدن في أوكرانيا.

غير أن روسيا نفت مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.

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