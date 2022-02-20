تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 10085 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 570 ألفا و 907 حالات .

و أوضحت الوزارة في بيان اليوم، شفاء 18 ألفا و 872 حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 392 ألفا و 833 حالة ، بالإضافة لتسجيل 25 حالة وفاة ، ليصل مجموع الوفيات إلى 13 ألفا و 682 حالة .

و أشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل إلى 4661173، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4335565.

و في المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد ، عن تسجيل 298 إ صابة جديدة بفيروس ،و تعافي 924 شخصا، فيما تم تسجيل 13 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أوضحت الوزارة أن بذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و158 ألفا و967 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و134 ألفا و948 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 %، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و894 بنسبة تصل إلى 1.4 %.

وأشارت إلى أن 5 ملايين و453 ألفا و226 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و168 ألفا و956 شخصا، مقابل 24 مليونا و726 ألفا و487 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 155 مريضا للشفاء.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1046173 ، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة".