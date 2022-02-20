ألمانيا تعتزم تخفيف قواعد السفر قبل عيد الفصح

08:17 م الأحد 20 فبراير 2022
ألمانيا تعتزم تخفيف قواعد السفر قبل عيد الفصح

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برلين - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية تخفيف قواعد السفر قبل عيد الفصح.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال وزير الصحة كارل لاوترباخ إن "السفر سيصبح من خلال ذلك أسهل بالنسبة للعائلات".

في الوقت نفسه، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن على العائلات "أن تتوخى الحذر بالرغم من ذلك".

وذكرت الصحيفة أن الحكومة أعدت مسودة لتعديل القانون تنص على قصر تصنيف الدول كمناطق عالية الخطورة لعدوى فيروس كورونا فقط في حال ظهرت فيها طفرة تكون أكثر خطورة من متحور أوميكرون مثل متحور دلتا على سبيل المثال.

ومن المنتظر إجراء التعديلات بحلول الرابع من آذار/مارس المقبل، وذلك حسبما ذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة اليوم، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء الألماني جلسة للتشاور يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن التعديل سيلغي التسجيل الإلزامي والحجر بالنسبة للعائدين إلى ألمانيا من دول متحور أوميكرون.

وفي حال عودة الأطفال غير الملقحين من مناطق لا تزال تعتبر مناطق عالية الخطورة سيتمكنون من إجراء اختبار لتأكيد خلوهم من الإصابة، وستبقي التعديلات الجديدة على إلزام كل القادمين غير الملقحين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا حتى لو كانوا عائدين من مناطق ليست مصنفة ضمن المناطق عالية الخطورة.

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