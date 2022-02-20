لافروف ولودريان يبحثان الاثنين المقبل تعزيز الجهود الدبلوماسية

07:59 م الأحد 20 فبراير 2022
لافروف ولودريان يبحثان الاثنين المقبل تعزيز الجهود الدبلوماسية

سيرجي لافروف

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موسكو - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، سيجريان محادثة هاتفية يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن لافروف ولودريان سيبحثان يوم الاثنين المقبل تعزيز الجهود الدبلوماسية بين البلدين.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفرنسية - وفقا لـ "سبوتنيك" - إن جان إيف لودريان سيلتقي سيرجي لافروف في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن العمل الدبلوماسي بين البلدين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اجتماع على أعلى مستوى بهدف تحديد نظام جديد للسلام والأمن في أوروبا.

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