مالطا تعتزم إجراء انتخابات عامة في 26 مارس

فاليتا - (د ب أ)

قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الأحد، إن البلاد ستجري انتخابات عامة في 26 مارس المقبل.

وأعلن أبيلا عن موعد انتخابات عام 2022 خلال تجمع حزبي، وبعد ذلك قام بزيارة الرئيس جورج فيلا ليطلب منه رسميا حل البرلمان.

ثم ترأس اجتماعا لمجلس وزرائه ومجموعة برلمانية.

وقال أبيلا لأنصاره إن حزبه سيكشف عن برنامج انتخابي "طموح" في الأيام المقبلة.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن حزب العمل الحاكم سيفوز بأغلبية مريحة في انتخابات مارس، وسيحكم لفترة ثالثة متتالية.

وسيحل الحزب القومي من يمين الوسط خلف حزب العمل بشكل كبير، حيث بالكاد سجلت أحزاب أصغر نتائج في الانتخابات.

وأقر زعيم الحزب القومي بيرنارد جريتش اليوم الأحد، بأن حزبه سيدخل الانتخابات وحظوظه أقل، لكنه قال إنهم سيعملون بجد من أجل الفوز بأصوات الناخبين.

وبعد ساعات من إعلان أبيلا، بدأ كلا الحزبين السياسيين الكبيرين في تعليق اللوحات واللافتات الانتخابية في أنحاء الجزيرة.

وستجرى الانتخابات قبل أسبوع على زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لتلك الدولة الواقعة بالبحر المتوسط، وقبل خمسة أسابيع من انتهاء من فترة ولاية الحكومة وهى خمس سنوات.