ألمانيا ترفع 20 دولة من قائمة المناطق عالية الخطورة لعدوى كورونا

برلين - (د ب أ)

رفعت الحكومة الألمانية اليوم الأحد نحو 20 دولة من قامة المناطق عالية الخطورة لعدوى فيروس كورونا.

وجاء من بين هذه الدول إسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وتونس والمغرب والهند، ولم تدرج الحكومة الألمانية دولا جديدة على القائمة.

يذكر أن ألمانيا تلزم القادمين من منطقة عالية الخطورة لكورونا من غير الملقحين أو المتعافين بالدخول في حجر لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهاء مدة الحجر بعد خمسة أيام على أقل تقدير في حال حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.

وتنتهي مدة العزل تلقائيا بعد خمسة أيام بالنسبة للأطفال الذين لم يتموا عامهم السادس بعد.

وتسقط هذه التعليمات بالنسبة للقادمين من الدول التي يتم شطبها من هذه القائمة، ومع ذلك يتعين على كل قادم إلى ألمانيا ممن يزيد عمره عن ستة أعوام بتقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا أو بطاقة تفيد بحصولهم على التطعيم الكامل أو شهادة تفيد بتعافيهم من مرض كوفيد-19.

وإلى جانب الدول التي تم ذكرها، شطبت الحكومة الألمانية من قائمة المناطق عالية الخطورة لكورونا كلا من المقاطعات الفرنسية في أعالي البحر في جيانا ومايوت وسان بيير وميكلون، وايرلندا واندورا وأفغانستان والجزائر وفيجي وكازاخستان وقطر ولاوس ونيبال وباكستان والسعودية وأوزبكستان والإمارات.