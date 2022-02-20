أبو الغيط يبحث مع رئيس المجلس الوطني الجزائري جهود إنجاح القمة العربية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الدور العربي المهم الذي تلعبه الجزائر تحت قيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيدا بدبلوماسيتها النشطة لاسيما في ضوء رئاستها المرتقبة للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشاد أبو الغيط - خلال لقائه اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي - بالدور المهم للسلطات التشريعية في الدول العربية ومساهمتها الفعالة في كل ما من شأنه إنجاح القمم العربية وخروجها بالصورة اللائقة، مشددا على ما تمثله من أهمية في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب العربية.

وعبر أبو الغيط عن رغبته في مواصلة التعاون وتعميق الشراكة بين الجامعة والبرلمان الجزائري، لاسيما في ضوء ما تمثله هذه العلاقة من أهمية في مواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن سعادته بزيارته لمقر الجامعة العربية ولقائه بالأمين العام، موجها له دعوة رسمية لزيارة البرلمان الجزائري وإلقاء محاضرة في إطار تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، وهو ما رحب به الأمين العام للجامعة العربية معرباً عن تطلعه لزيارة الجزائر وتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الطرفين أكدا خلال اللقاء ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الإعداد المسبق الجيد على الصعيدين الموضوعي واللوجستي، وهو ما تقوم الجامعة بالتشاور حوله بشكل مستمر مع الخارجية الجزائرية.