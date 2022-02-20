تظاهرات جديدة للمعلّمين في إيران

04:34 م الأحد 20 فبراير 2022
تظاهرات جديدة للمعلّمين في إيران

إيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(أ ف ب):

شارك آلاف المعلمين في تظاهرات جديدة في أكثر من مئة مدينة إيرانية السبت احتجاجا على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، وتعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأميركية.

وفي عددها الصادر الأحد، أشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الى مشاركة آلاف المعلّمين في تجمعات أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، ودوائر وزارة التربية في العاصمة ومدن عدة مثل أصفهان وشيزار ومشهد.

ويطالب المعلّمون منذ أسابيع بالاسراع في تطبيق اصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى موازٍ لموظفي القطاعات الأخرى.

والأسبوع الماضي، أشار البرلمان الى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الجديد في إيران، والذي يبدأ في 21 مارس.

وأشارت "اعتماد" الى أن المعلّمين المتظاهرين طالبوا بالافراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها "من طهران الى خراسان (شمال شرق) معلّمون في السجن".

ونقلت عن معلّمين محتجين قولهم إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت.

وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى الى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43 بالمئة بين أبريل ونوفمبر 2021.

كما انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في يناير، بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية "غير مرضية".

هذا المحتوى من

AFP
تظاهرات إيران احتجاجات المعلمين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا