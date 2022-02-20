تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - أ ش أ

سجل عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، ‌‎أعلنت وزارة الصحة تسجيل 725 إصابة جديدة بإجمالي 874 ألفا و607 حالات، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2294 حالة، وتماثل 2391 حالة للشفاء بإجمالي 818 ألفا و381 حالة.

وفي السعودية، سجلت المملكة 1013 إصابة جديدة، وحالتي وفاة جديدتين، وتعافي 2136 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و344 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و984 حالة، والشفاء إلى 711 ألفا و556 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 آلاف و850 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 93.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و260 إصابة، وتعافي 5 آلاف و505 حالات ليصل الإجمالي إلى 449 ألفا و435 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1437 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1159 إصابة جديدة، و7 وفيات، وتماثل 3 آلاف و940 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و291 ألفا و170 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و858 حالة، والشفاء إلى مليونين و220 ألفا و705 حالات بنسبة 96.9%.

وشهد الموقف الوبائي خلال الأيام الماضية تراجعا في معدل الإصابات اليومية، قابله ارتفاع ملحوظ في معدل الشفاء للمصابين بفيروس كورونا.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 1195 إصابة جديدة بإجمالي 613 ألفا و15 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بإجمالي 2529 حالة، وتماثل 3 آلاف و580 حالة للشفاء بإجمالي 591 ألفا و664 حالة بنسبة 96.5%.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2292 إصابة جديدة، و13 حالة وفاة، و4 آلاف و30 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 484 ألفًا و445 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و191 حالة، والشفاء إلى 441 ألفًا و916 حالة.