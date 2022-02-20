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أول تعليق من مصر على بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

03:01 م الأحد 20 فبراير 2022
أول تعليق من مصر على بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

سد النهضة

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(مصراوي):

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تعقيبًا على إعلان إثيوبيا ببدء إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها الرسمية: "تعقيبًا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقام آبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في "محطة توليد الطاقة" وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها تمثل بدء إنتاج الكهرباء.

وفي سبتمبر الماضي دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الإفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

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