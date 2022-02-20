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انفصاليون موالون لروسيا يعلنون مقتل مدنيين اثنين في قصف بشرق أوكرانيا

01:36 م الأحد 20 فبراير 2022
انفصاليون موالون لروسيا يعلنون مقتل مدنيين اثنين في قصف بشرق أوكرانيا

انفصاليون أوكرانيا قصف

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موسكو - (د ب أ):

أعلن انفصاليون موالون لروسيا، اليوم الأحد، مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف وقع بقرية في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الانفصاليين لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إن الحادث وقع بمنطقة "بيونورسكوي" في لوهانسك. ومن المقرر أن يتم انتشال الجثتين من تحت الانقاض ظهر اليوم.

وأوضح الانفصاليون أن الجيش الأوكراني يقف وراء الهجوم، وأن هناك خمسة مبان سكنية تم تدميرها.

ولا يمكن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

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