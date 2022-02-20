انفصاليون موالون لروسيا يعلنون مقتل مدنيين اثنين في قصف بشرق أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

أعلن انفصاليون موالون لروسيا، اليوم الأحد، مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف وقع بقرية في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الانفصاليين لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إن الحادث وقع بمنطقة "بيونورسكوي" في لوهانسك. ومن المقرر أن يتم انتشال الجثتين من تحت الانقاض ظهر اليوم.

وأوضح الانفصاليون أن الجيش الأوكراني يقف وراء الهجوم، وأن هناك خمسة مبان سكنية تم تدميرها.

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