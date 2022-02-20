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مقتل رئيس تحرير صحيفة تركية شهيرة

01:17 م الأحد 20 فبراير 2022
مقتل رئيس تحرير صحيفة تركية شهيرة

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اسطنبول - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية بمقتل رئيس تحرير صحيفة محلية بمدينة إزميت التركية جراء إطلاق النار عليه، ما دفع جهات صحفية للمطالبة بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث.

وتوفي جونجور أرسلان في المستشفى أمس، بعدما تعرض لإطلاق نار أمام المبنى الذي كان يعمل فيه.

ومن المقرر أن يوارى الثرى في وقت لاحق اليوم.

وأشارت تقارير رسمية إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به. ولم تتضح على الفور ملابسات الجريمة. وطالبت "لجنة حماية الصحفيين" السلطات بتوضيح ما إذا كان الهجوم يرتبط بعمل أرسلان الصحفي.

كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى فتح تحقيق في القضية، ولفتت إلى آخر مقال نشره أرسلان قبل الهجوم.

وكان أرسلان اتهم في المقال رئيس البلدية ،التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالفساد فيما يتعلق بإرساء عقود على شركات تطوير.

مقتل رئيس تحرير صحيفة تركية مدينة إزميت التركية

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