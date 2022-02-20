سقوط مروحية قرب شاطئ "ميامي" بولاية فلوريدا الأمريكية
واشنطن - أ ش أ
أعلنت شرطة ميامي اليوم الأحد، إصابة شخصين إثر سقوط مروحية في مياه المحيط بالقرب من شاطئ (ميامي بيتش) بولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت شرطة ميامي -في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن " راكبين نقلا إلى مستشفى جاكسون ميموريال، وتم التأكيد على استقرار حالتهم الصحية".
وأضافت أن المروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص عندما وقع الحادث، مؤكدة أنه يتم الآن التحقيق في أسباب الحادث، وأظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط الطائرة المروحية في مياه المحيط بالقرب من منطقة مزدحمة من مرتادي الشواطئ والسباحين.
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