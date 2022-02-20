كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث

سول - (د ب أ):

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد 100 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي بسبب تفشي متحور "أوميكرون".

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم أن البلاد سجلت 104 آلاف و829 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 104 آلاف و732 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و962 ألفا و837 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 7405 وفيات، بزيادة قدرها 51 وفاة عن اليوم السابق.

وبلغ عدد المرضى في حالة حرجة 439 مريضا، بزيادة قدرها 31 مريضا عن اليوم السابق.