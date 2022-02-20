أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

مقتل 10 أشخاص على الأقل في عواصف بأنحاء أوروبا

06:16 ص الأحد 20 فبراير 2022
مقتل 10 أشخاص على الأقل في عواصف بأنحاء أوروبا

عاصفة ثلجية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وارسو/براغ - (د ب أ):

اجتاحت العواصف انحاء متفرقة من أوروبا يومي الجمعة والسبت ما أسفر عن مقتل 10 آشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في انحاء القارة.

وتم تسجيل عدة وفيات في ألمانيا وهولندا وبريطانيا وأيرلندا بسبب الأعاصير.

وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في بريطانيا، حيث تسببت العاصفة "يونيس" في رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة وتسببت في أضرار بملايين الجنيهات الاسترلينية. وتوفي ثلاثة اشخاص.

ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح قوية على بريطانيا خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع أن تتسبب في تعطيل السفر وتوصيل إمدادات الطاقة وجهود التعافي.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هولندا بسبب العاصفة، وأصيب ثلاثة منهم بسقوط أشجار ورابع في حادث سيارة.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في ألمانيا بسبب العاصفة "زينب". وتم الاتصال برجال الإطفاء آلاف المرات في جميع أنحاء البلاد بسبب سقوط الأشجار، والأضرار التي لحقت بالمباني والأجسام التي تتطاير في الانحاء بسبب الرياح.

وقدرت شركات التأمين في ألمانيا الأضرار بأكثر من 900 مليون يورو (1 مليار دولار).

وحدثت العديد من الانقطاعات في السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، مع توقع استمرار حدوث التأخير في بعض الخطوط حتى يوم الاثنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الألمانية من هبوب رياح قوية على طول الساحل حتى يوم الثلاثاء ، مع خطر تساقط الأشجار.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم جراء العاصفة في بولندا ، بينما أصيب شخص آخر على الأقل. وتم استدعاء فرق الإطفاء البولندية لحوالي 13 ألف حادث خلال الليل بسبب العاصفة زينب، وفقا لمتحدث رسمي.

وقطعت العديد من الأشجار الطرق وتطايرت أسقف عدد من المنازل. وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، ولا سيما في منطقة بوميرانيا غربي البلاد.

ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي المواطينين إلى البقاء في منازلهم بينما أوصت شركة السكك الحديدية البولندية بتأجيل الرحلات.

وفي جمهورية التشيك، تسببت الأعاصير في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 26 ألف أسرة ودعت إدارة مدينة براغ السكان إلى عدم المغامرة بالخروج إلى الحدائق أو الغابات في الوقت الحالي.

عواصف أوروبا مقتل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | كورونا في 24 ساعة| تفاصيل استخدام تكنولوجيا "MRNA" لتصنيع اللقاحات.. وهذه الأطعمة تبطئ التعافي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا