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البيت الأبيض: بايدن يجتمع بمجلس الأمن القومي لبحث الوضع في أوكرانيا

02:36 ص الأحد 20 فبراير 2022
البيت الأبيض: بايدن يجتمع بمجلس الأمن القومي لبحث الوضع في أوكرانيا

تصريحات بايدن جاءت بعد ساعات من إعلان روسيا بدء سح

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واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا لمجلس الأمن القومي حول الوضع في أوكرانيا اليوم الأحد.

وكرر فريق الأمن القومي الأمريكي تحذيراته من أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مضيفة أن الرئيس الأمريكي يراقب التطورات واطلع على محادثات نائبة الرئيس كامالا هاريس مع حلفاء الولايات المتحدة بمؤتمر الأمن في ميونخ.

وحذرت القوى الغربية منذ أسابيع من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب، قائلة إن الوضع قد يتصاعد بسرعة وبشكل كبير.

ونفت روسيا مرارا وجود اي نية لمهاجمة جارتها.

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