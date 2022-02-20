العالم في 24 ساعة.. تصعيد شديد على طول الجبهة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين
وكالات
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تصعيد الأعمال القتالية بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا. ورصدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 1500 خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.
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