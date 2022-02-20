أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

العالم في 24 ساعة.. تصعيد شديد على طول الجبهة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين

12:00 ص الأحد 20 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. تصعيد شديد على طول الجبهة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين

الجيش الأوكراني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تصعيد الأعمال القتالية بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا. ورصدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 1500 خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

الجيش الأوكراني أوكرانيا روسيا الصومال وزارة الخارجية الإيرانية الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة

الخبر التالى:

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | الأرصاد تعلن موعد استقرار الجو.. وانحصار فرص الأمطار في هذه المنطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا