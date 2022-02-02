كشف عن الاتصال بشأن أوكرانيا.. ضابط سابق بالجيش الأمريكي يقاضي نجل ترامب

11:49 م الأربعاء 02 فبراير 2022
كشف عن الاتصال بشأن أوكرانيا.. ضابط سابق بالجيش الأمريكي يقاضي نجل ترامب

الجيش الأمريكي

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واشنطن - (د ب أ)

أقام الليفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، المبلغ عن المخالفات، والذي تسبب في المساءلة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية في واشنطن العاصمة، ضد الابن الأكبر للرئيس السابق ومحاميه الخاص رودي جولياني واثنين من مساعدي ترامب، زاعما تعرضه "لحملة منسقة من الترهيب غير القانوني".

وجاء في الدعوى "تعمد مهاجمة شهود لمشاركتهم في إجراءات رسمية وقول الحقيقة لا يمكن السماح به في دولة أقيمت على سيادة القانون.. مثل هذا النوع من السلوك غير القانوني، لا يجب قبوله كسلوك طبيعي في أي ديمقراطية سليمة".

وتنشأ الدعوى القضائية، التي تم إقامتها اليوم الأربعاء، من دور فيندمان في مساءلة ترامب في أواخر عام 2019، بتهمة محاولة التنمر وإقناع رئيس أوكرانيا بتعقب أو تلطيخ سمعة هانتر نجل جو بايدن (الرئيس الأمريكي الحالي) في إطار مخطط للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020.

وبرأ الكونجرس ترامب من تهم المساءلة المرتبطة بأوكرانيا والتي ركزت على اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووفقا لدعواه، أصبح فيندمان "على الفور هدفا لحملة خطيرة لترهيب الشهود" بعد استدعائه للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بشأن الاتصال الهاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا، والذي يعتقد أن ترامب تصرف بشكل غير قانوني خلاله.

الجيش الأمريكي نجل ترامب كولونيل ألكسندر فيندمان دونالد ترامب دعوى قضائية

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